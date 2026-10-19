Francoforte: movimento negativo per Nordex

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di turbine eoliche , con un ribasso del 2,04%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nordex evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di energia eolica rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Nordex è in rafforzamento con area di resistenza vista a 38,93 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,05. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 39,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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