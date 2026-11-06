Airbnb alza le previsioni per l'intero esercizio dopo ricavi in accelerazione nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2026 AirBnB , azienda statunitense proprietaria del portale online per la ricerca di alloggi e camere in affitto, ha registrato la crescita dei ricavi più rapida degli ultimi tre anni, con un’accelerazione che ha coinvolto l’intera attività, inclusi i nostri mercati più consolidati.



I risultati del terzo trimestre



I ricavi sono cresciuti del 19% su base annua, raggiungendo i 4,9 miliardi di dollari. Il valore lordo delle prenotazioni (GBV - Gross Booking Value) è aumentato del 21% su base annua, arrivando a 27,7 miliardi di dollari, grazie a una forte domanda e a una tariffa media giornaliera (ADR) leggermente più elevata. Il numero di notti ed esperienze prenotate è cresciuto del 16% su base annua. L’utile netto si è attestato a 1,9 miliardi di dollari, mentre l’EBITDA rettificato è salito del 22% su base annua, raggiungendo i 2,5 miliardi di dollari e portando il margine EBITDA rettificato al 52%.



La società inoltre ha annunciato una nuova autorizzazione al riacquisto di azioni ordinarie di Classe A per un valore massimo di ulteriori 12 miliardi di dollari.



Prospettive



AirBnB tiene sotto attenta osservazione gli sviluppi nell'area EMEA ma nel frattempo riscontro che la domanda globale di viaggi rimane solida e ritiene che le proprie iniziative in ambito di prodotto e crescita stiano continuando a dare i loro frutti. Di conseguenza, sta rivedendo al rialzo le previsioni per l'intero anno 2026, sia in termini di crescita dei ricavi che di margine EBITDA rettificato.



Guidance Quarto trimestre 2026



Per l'ultimo trimestre dell'anno AirBnB prevede di generare ricavi compresi tra 3,22 e 3,28 miliardi di dollari, pari a una crescita su base annua tra il 16% e il 18%; tale dato include un impatto positivo dei tassi di cambio (FX) di circa due punti percentuali, tenendo conto del programma di copertura (hedging). Il GBV è atteso in crescita su base annua nell'ordine del 15%, trainata da un aumento – almeno a doppia cifra percentuale – del numero di notti e posti prenotati, nonché da un moderato incremento dell'ADR (Average Daily Rate), dovuto principalmente a cambiamenti nel mix di offerta e a un aumento dei prezzi.



La società prevede un incremento dell'EBITDA rettificato su base annua, mentre il margine EBITDA rettificato risulterà in lieve calo rispetto al quarto trimestre del 2025, anche a causa delle tempistiche degli investimenti in marketing.



Guidance 2026



Per l'intero anno 2026, AirBnB vede ora una crescita dei ricavi su base annua vicina al 20% (high teens), sostenuta dall'efficace esecuzione della roadmap di prodotto e dalla resilienza della domanda di viaggi, fattori che continuano a trainare lo sviluppo dell'intera attività.



La società si attende che il margine EBITDA rettificato salirà a circa il 36%; ciò riflette un'espansione dei margini su base annua, favorita da una crescita più solida dei ricavi e dalla leva operativa intrinseca del core business, il tutto mentre continua a investire in opportunità volte a generare una crescita sostenibile.





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