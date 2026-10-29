Carlsberg conferma previsioni utile 2026: ricavi 3° trimestre +4,9%

(Teleborsa) - Carlsberg Group, birrificio danese presente in Italia anche con il marchio Angelo Poretti dal 1877, ha presentato oggi i risultati relativi al terzo trimestre 2026, che chiude con ricavi in crescita del 4,9% a 24,281 miliardi di corone danesi (pari a 3,38 miliardi di euro). La crescita organica dei ricavi è stata del 3%, con risultati positivi in Europa occidentale (+2,5%) e in Europa centrale e orientale e India (CEEI, +11,7%). Nel trimestre, si registra una crescita delle birre analcoliche dell’11%, delle Beyond Beer del 3% e dei soft drinks del 9%, mentre , a livello di brand internazionali, Carlsberg cresce del 3% e Tuborg evidenzia un andamento stabile. Molto bene la Pepsi (+18%).



"Siamo soddisfatti di questi risultati e confermiamo le nostre previsioni sugli utili per l’intero esercizio”, ha dichiarato il CEO Jacob Aarup-Andersen.



Carlsberg ha confermato le previsioni sugli utili per il 2026, indicando una crescita organica dell'utile operativo del 4-6% rispetto all'utile operativo di 13,686 miliardi di corone danesi registrato nel 2025. Sulla base dei tassi di cambio al 28 ottobre, si ipotizza un impatto positivo di circa 100 milioni DKK sull'utile operativo del 2026 (in precedenza non era previsto alcun impatto).



Alius Antulis, Managing Director di Carlsberg Italia, ha voluto commentare l'andamento degli affari nel nostro Paese. "Anche in Italia continuiamo a lavorare per consolidare la crescita dell’azienda e dei suoi brand, evolvendo il portafoglio per rispondere alle nuove preferenze dei consumatori. - ha spiegato - Un esempio è il segmento dell’analcolica, che per Carlsberg Italia cresce di oltre il 100%".

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