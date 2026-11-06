Bollette elettriche: rincari fino al 51% tra novembre e dicembre

(Teleborsa) - In attesa del nuovo DL Bollette, il cui iter continua a slittare, arrivano nuove stime sui costi dell’energia. Secondo le analisi di Facile.it, una famiglia tipo con contratto a prezzo indicizzato nel mercato libero potrebbe registrare, tra novembre e dicembre, un aumento della bolletta elettrica di quasi il 51% rispetto allo stesso periodo del 2025. Considerando anche i rincari già registrati a settembre e ottobre, l'incremento complessivo della spesa nei quattro mesi potrebbe raggiungere i 99 euro.



Per elaborare le stime, Facile.it ha preso in considerazione i consumi di una famiglia tipo, pari a 2.000 kWh, i prezzi effettivi registrati dal GME a settembre e ottobre e i contratti forward sul prezzo dell'energia elaborati da EEX per novembre e dicembre. Le previsioni indicano un PUN (prezzo unico nazionale dell'energia elettrica) pari a 258 euro/MWh a novembre, in aumento del 121% su base annua, e a 247 euro/MWh a dicembre, con un incremento del 114% rispetto allo stesso mese del 2025.



Se queste previsioni saranno confermate, la bolletta elettrica di una famiglia tipo con contratto indicizzato nel mercato libero potrebbe arrivare a 84 euro a novembre e circa 91 euro a dicembre. A parità di consumi, si tratterebbe di una spesa aggiuntiva di circa 59 euro rispetto agli stessi mesi dello scorso anno.



Ai rincari previsti si sommano quelli già registrati negli ultimi due mesi. A settembre, la bolletta della famiglia tipo considerata nell'analisi è stata di 65 euro, con un aumento di 17 euro rispetto al 2025. A ottobre, invece, la spesa è salita a 73 euro, segnando un incremento di 22 euro su base annua.

Condividi

```