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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Tokyo (-0,48%)

Il Nikkei 225 passa di mano in avvio a 62.986,05 punti

In breve, Finanza
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Tokyo (-0,48%)
Debole il principale indice azionario giapponese, in calo dello 0,48%, dopo aver iniziato a 62.986,05 punti.
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