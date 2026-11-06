Commercialisti: insediato nuovo CPO nazionale

(Teleborsa) - Si è insediato presso la sede del Consiglio Nazionale dei Commercialisti il nuovo Comitato Nazionale Pari Opportunità (CNPO) della categoria, composto da 20 componenti (un rappresentante per ciascuna regione) scelti dai CPO locali, e due rappresentanti del Consiglio Nazionale. Riconfermate in questo ruolo le Consigliere Rosa D’Angiolella (Presidente) e Liliana Smargiassi, entrambe delegate alle Politiche di genere. Chiara Bedei (Veneto) è stata eletta Vicepresidente, mentre Francesca Riso (Calabria) è stata riconfermata nel ruolo di Segretaria. Alla riunione di insediamento hanno portato il saluto del Consiglio nazionale il presidente Elbano de Nuccio, il Vicepresidente Enzo Moretta e la segretaria Michaela Marcarini.







Gli altri rappresentanti regionali sono Barbara Berardi (Marche), Elena Briata (Liguria), Donatella Conzatti (Trentino Alto Adige), Vincenzo Corona (Basilicata), Stefania Di Lollo (Molise), Lugi Greco (Puglia), Maurizia Lanzoni (Emilia Romagna), Stefania Longo (Campania), Giovanna Luisa Lupini (Sardegna), Francesca Marconi (Valle d’Aosta), Cettina Martorana (Sicilia), Benedetta Masi (Lazio), Simonetta Mischianti (Umbria), Valeria Rinaldi (Toscana), Elena Rubini (Lombardia), Giorgia Samorè (Friuli Venezia Giulia), Benedetta Setti (Piemonte), Lucia Zazzetta (Abruzzo).







Il Comitato opera presso il Consiglio Nazionale come organo di confronto e di proposta sulle politiche di parità all’interno della professione. In particolare, monitora la condizione degli iscritti e dei tirocinanti, per far emergere eventuali disparità, propone misure per assicurare pari opportunità nell’accesso alla professione e nella crescita professionale, vigila sul rispetto delle norme in materia di parità e di non discriminazione; promuove iniziative di formazione e di sensibilizzazione; coordina l’attività dei CPO territoriali e collabora con istituzioni, università e organismi di parità.







"L'insediamento del nuovo CPO rappresenta un momento importante per rafforzare l'impegno della nostra categoria nella promozione di una professione sempre più inclusiva, capace di valorizzare talenti, competenze e merito, senza distinzione di genere, età o condizione personale - commenta il presidente del Consiglio nazionale Elbano de Nuccio -. Le pari opportunità non costituiscono soltanto un principio di equità, ma un fattore strategico per la crescita e la competitività della professione. Sono certo che il nuovo Comitato saprà offrire un contributo prezioso nell'elaborazione di proposte e iniziative volte a favorire una più ampia partecipazione, a sostenere la conciliazione tra vita professionale e personale e a promuovere una cultura fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle diversità".







“L’eguaglianza delle opportunità – afferma la Presidente D’Angiolella – non è un tema settoriale. Riguarda la qualità e la credibilità dell’intera professione. Il CNPO dovrà essere un presidio costante di analisi e di proposta, in dialogo stretto con il Consiglio Nazionale e con i Comitati territoriali affinché le esperienze maturate sui territori possano diventare politiche concrete e condivise. Sono certa che il Comitato saprà svolgere questo compito con competenza e passione. Da parte mia, assicuro il pieno sostegno a un percorso che considero essenziale per una professione più moderna, inclusiva e autorevole”.

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