Francoforte: andamento negativo per RATIONAL

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di attrezzature per cucine professionali , che passa di mano con un calo del 3,40%.



Il movimento di RATIONAL , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 633,2 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 618,7. L'equilibrata forza rialzista della società di sistemi di cottura professionali è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 647,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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