Milano 11:02
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Dow Jones 5-nov
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Londra 11:02
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Francoforte 11:02
25.956 -1,40%

Francoforte: giornata depressa per RATIONAL

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata depressa per RATIONAL
Sottotono il produttore di attrezzature per cucine professionali, che passa di mano con un calo del 3,40%.
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