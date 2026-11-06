Francoforte: giornata depressa per Basf
(Teleborsa) - Rosso per la compagnia chimica, che sta segnando un calo del 2,37%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Basf evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il leader mondiale nel settore chimico rispetto all'indice.
Tecnicamente, Basf è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 55,21 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 54,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 56,02.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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