Francoforte: giornata depressa per Basf

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia chimica , che sta segnando un calo del 2,37%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Basf evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il leader mondiale nel settore chimico rispetto all'indice.





Tecnicamente, Basf è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 55,21 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 54,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 56,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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