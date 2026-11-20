Evonik, Fondazione RAG punta a ridurre partecipazione dopo il ritiro di BASF

(Teleborsa) - Fondazione RAG, principale azionista di Evonik , ha dichiarato venerdì di voler comunque ridurre gradualmente la propria partecipazione nell'azienda chimica tedesca fino al 25,1%, in seguito alla rinuncia di BASF a proseguire l'acquisizione di Evonik.



"Rammarica il fatto che BASF abbia abbandonato il tentativo di acquisire Evonik senza che vi sia stato alcun colloquio esplorativo approfondito tra i consigli di amministrazione delle due società", ha affermato la fondazione in una dichiarazione rilasciata a Reuters.



BASF ha rinunciato all'operazione dopo aver constatato che la concorrente, di dimensioni inferiori, non era disposta ad avviare trattative, nonostante la possibilità di un ulteriore incremento dell'offerta di acquisizione.



Giovedì, le azioni di Evonik hanno registrato un calo record del 16%, chiudendo a 18 euro, un valore ben al di sotto dell'ultima offerta avanzata da BASF, pari a 24 euro.



(Foto: © Dmitry Kalinovsky/123RF)

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