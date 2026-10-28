Basf migliora outlook 2026, nel terzo trimestre vendite +14% ed Ebitda +15%

La società è alla ricerca di opportunità di M&A

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre BASF ha registrato vendite aumentate del 14% annuo a 16,4 miliardi di euro, trainate da prezzi (+12%) e volumi (+2%).



L'EBITDA ante oneri straordinari si è attestato a 1,6 miliardi di euro, in crescita del 15%, con il contribuito di tutti i core business aziendali.



BASF ha rivisto al rialzo le proprie previsioni per il 2026, attendendosi ora un EBITDA al netto delle voci straordinarie compreso tra 7,4 e 7,8 miliardi di euro, rispetto alla precedente previsione di 6,9-7,7 miliardi di euro.



Il colosso chimico ha dichiarato di essere già alla ricerca di nuove opportunità di M&A, pur continuando a perseguire l'obiettivo di acquisire la rivale Evonik Industries.



"Continueremo a cercare opportunità in un settore chimico in fase di consolidamento per rafforzare il nostro core business", ha dichiarato l'amministratore delegato Markus Kamieth, dopo che BASF ha rivisto al rialzo per la seconda volta quest'anno le previsioni sugli utili per l'intero anno.

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