Francoforte: scambi negativi per Siemens

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia elettronica tedesca , con una flessione del 2,74%.



La tendenza ad una settimana di Siemens è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo della società tech sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 270 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 263,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 276,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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