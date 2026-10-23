Francoforte: calo per CTS Eventim

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo di biglietteria e intrattenimento dal vivo , che passa di mano con un calo del 2,35%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di CTS Eventim evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' operatore di biglietteria per eventi rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 63,15 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 61,8. L'equilibrata forza rialzista di CTS Eventim è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 64,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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