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Gas, indice IGI in rialzo a 93,25 €/MWh

Energia, Finanza
Gas, indice IGI in rialzo a 93,25 €/MWh
(Teleborsa) - Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 6 novembre è pari a 93,25 €/MWh, in rialzo rispetto al 5 novembre attestatosi a 91,31 €/MWh.

L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
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