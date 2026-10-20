Milano 13:43
48.574 -1,04%
Nasdaq 19-ott
29.529 0,00%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 13:43
10.707 -0,54%
Francoforte 13:43
25.147 -0,68%

Gas, indice IGI sale a 93,15 euro/MWh

Economia, Energia
Gas, indice IGI sale a 93,15 euro/MWh
(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 20 ottobre è pari a 93,15 €/MWh, in rialzo rispetto al 19 ottobre attestatosi a 91,12 €/MWh.

L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
Condividi
```