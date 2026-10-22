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GAS, indice IGI sale a 92,30 euro/MWh

Economia, Energia
GAS, indice IGI sale a 92,30 euro/MWh
(Teleborsa) - Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 22 ottobre è pari a 92,30 euro/MWh, in rialzo rispetto al 21 ottobre attestatosi a 89,76 euro/MWh.

L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
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