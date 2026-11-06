Giornata da dimenticare per il mercato americano

(Teleborsa) - A picco Wall Street in chiusura di seduta, con una pesante ondata di vendite che ha colpito i titoli legati all'intelligenza artificiale. Le significative vittorie dei Democratici alla Camera e al Senato, oltre all'elezione di governatori in stati chiave come il Texas, hanno sollevato tra gli investitori il timore di un possibile rallentamento nella costruzione di data center. Gli operatori inoltre erano in attesa di un importante rapporto sull'occupazione di ottobre: le stime di consenso prevedono la creazione di 65.000 posti di lavoro nel mese scorso, con un tasso di disoccupazione che dovrebbe attestarsi, invariato, al 4,2%.



I prezzi del petrolio sono saliti venerdì, con gli investitori che valutano il rischio di una nuova escalation militare tra Stati Uniti e Iran in seguito alle elezioni di metà mandato, accanto alla possibilità di una svolta diplomatica.



Tornando ai listini, il Dow Jones ha accusato un ribasso del 3,44%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l' S&P-500 , che si ferma a 7.354 punti, ritracciando del 4,36%. In netto peggioramento il Nasdaq 100 (-6,36%); con analoga direzione, pessimo l' S&P 100 (-4,63%).



Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i piÃ¹ negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti informatica (-7,30%), beni industriali (-4,12%) e beni di consumo secondari (-3,74%).



In questa pessima giornata per la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.



I piÃ¹ forti ribassi si sono verificati su Nvidia , che ha archiviato la seduta a -9,27%.



Vendite a piene mani su Cisco Systems , che soffre un decremento del 7,59%.



Pessima performance per Goldman Sachs , che registra un ribasso del 6,36%.



Sessione nera per Caterpillar , che lascia sul tappeto una perdita del 6,37%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, AppLovin (+31,15%), PDD Holdings (+2,28%), Take-Two Interactive Software (+2,13%) e Ferrovial (+1,85%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su SanDisk , che ha terminato le contrattazioni a -22,26%.



In perdita Astera Labs , che scende del 19,62%.



Pesante Lumentum Holdings , che segna una discesa di ben -18,69 punti percentuali.



Seduta negativa per Western Digital , che scende del 17,35%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:



Venerdì 06/11/2026

14:30 USA: Variazione occupati (atteso 65K unità; preced. 29K unità)

14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,2%; preced. 4,2%)

16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 48 punti; preced. 48 punti)



Lunedì 09/11/2026

16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,5%)



Mercoledì 11/11/2026

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -865K barili)



Giovedì 12/11/2026

18:00 USA: Scorte petrolio, settimanale.

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