Wall Street contrastata tra i rinnovati timori sull'AI

Pesa anche la concorrenza cinese

(Teleborsa) - Seduta contrastata a Wall Street tra i rinnovati timori sulla capacità del settore dell'intelligenza artificiale di generare ritorni adeguati a fronte di ingenti investimenti.



A ciò si aggiungono le preoccupazioni legate alla crescente concorrenza cinese nel comparto dopo la notizia che CXMT ha compiuto importanti progressi su una nuova architettura di memoria.



Gli indici

Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,38% a 51.851 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso, mentre, al contrario, resta piatto l' S&P-500 , con chiusura su 7.807 punti.



In ribasso il Nasdaq 100 (-0,71%); sulla parità l' S&P 100 (0%).



Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti energia (+1,48%), beni di consumo per l'ufficio (+1,22%) e telecomunicazioni (+1,12%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti informatica (-0,90%) e beni di consumo secondari (-0,73%).



I migliori e i peggiori a Wall Street

Tra i protagonisti del Dow Jones, Salesforce (+2,09%), Coca Cola (+1,98%), Nike (+1,83%) e Walmart (+1,55%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Cisco Systems , che ha terminato le contrattazioni a -2,58%.



Tentenna Nvidia , che cede l'1,29%.



Sostanzialmente debole Amazon , che registra una flessione dell'1,11%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Shopify (+4,90%), Meta Platforms (+3,40%), Keurig Dr Pepper (+3,12%) e GE Healthcare Technologies (+3,04%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Lumentum Holdings , che ha terminato le contrattazioni a -9,81%.



Sessione nera per SanDisk , che lascia sul tappeto una perdita del 5,94%.



In perdita Astera Labs , che scende del 5,29%.



Pesante Nebius Group , che segna una discesa di ben -4,98 punti percentuali.

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