Giornata da dimenticare per il mercato di Tokyo

(Teleborsa) - Seduta difficile per i mercati asiatici, in scia alle vendite registrate a Wall Street, che ha visto i tre principali indici registrare la peggiore performance giornaliera da aprile 2025. La pesante ondata di vendite ha colpito in particolare i titoli legati all'intelligenza artificiale. Le significative vittorie dei Democratici alla Camera e al Senato, oltre all'elezione di governatori in stati chiave come il Texas, hanno sollevato tra gli investitori il timore di un possibile rallentamento nella costruzione di data center. Inoltre gli operatori erano in attesa di un importante rapporto sull'occupazione di ottobre.



A Tokyo , forte calo del Nikkei 225 (-6,04%): il principale indice azionario giapponese prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, giornata negativa per Shenzhen, in calo dell'1,03%. Giù Hong Kong (-1%); in netto peggioramento Seul (-6,19%). In moderato rialzo Mumbai (+0,57%); con analoga direzione, in netto miglioramento Sydney (+2,12%).



Sostanziale invarianza per l' euro contro la valuta nipponica , che passa di mano con un trascurabile -0,05%. Seduta sostanzialmente invariata per l' euro nei confronti della divisa cinese , che tratta con un moderato -0,19%. Giornata fiacca per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta in ribasso dello 0,33%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,64%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,6%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:



Lunedì 09/11/2026

02:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (preced. 5%)

02:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,9%)



Martedì 10/11/2026

00:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (preced. 0,1%)

00:50 Giappone: Partite correnti (preced. 4.062 Mld ¥).

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