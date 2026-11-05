New York: profondo rosso per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Ribasso per la banca d'affari americana , che passa di mano in perdita del 6,08%.



Lo scenario su base settimanale di Goldman Sachs rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di breve periodo di Goldman Sachs mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 918,9 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 839,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 998,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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