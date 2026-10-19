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Goldman Sachs, Carlo Gallovich entra come managing director nell'Investment Banking a Milano

Banche, Finanza
Goldman Sachs, Carlo Gallovich entra come managing director nell'Investment Banking a Milano
(Teleborsa) - Goldman Sachs ha annunciato l'entrata di Carlo Gallovich, Managing Director nel team Investment Banking di Goldman Sachs a Milano.

Gallovich si unisce a Goldman Sachs da Lazard, portando con sé una vasta esperienza nell'M&A e nell'advisory sui capitali privati, maturata in Italia e nella più ampia regione EMEA. Nel corso della sua carriera, ha affiancato importanti sponsor finanziari, clienti corporate e imprese familiari, costruendo con loro relazioni durature.

Con questa nomina, la banca continua ad ampliare la propria presenza nella consulenza e il presidio del mercato italiano, rafforzando le proprie capacità di esecuzione di operazioni di finanza aziendale a livello nazionale e transfrontaliero.
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