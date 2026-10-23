Francoforte: in calo Deutsche Boerse

(Teleborsa) - Retrocede la società che gestisce la borsa di Francoforte , con un ribasso del 2,52%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Deutsche Boerse rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo della compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 314,9 Euro. Rischio di discesa fino a 305,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 324,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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