Francoforte: scambi in positivo per Deutsche Bank
(Teleborsa) - Avanza la prima banca tedesca come assets, che guadagna bene, con una variazione dell'1,99%.
La tendenza ad una settimana di Deutsche Bank è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la banca d'affari tedesca, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 28,18 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 28,64 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 27,87.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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