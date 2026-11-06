Madrid: si concentrano le vendite su Telefonica

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l' azienda di telefonia spagnola , che mostra un decremento del 2,99%.



L'andamento della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di breve periodo di Telefonica mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3,39 Euro. Rischio di discesa fino a 3,322 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 3,458.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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