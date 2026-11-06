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MPS, organico in calo di 310 unità da inizio anno. Costi di integrazione per 103 milioni

Banche, Finanza
MPS, organico in calo di 310 unità da inizio anno. Costi di integrazione per 103 milioni
(Teleborsa) - Al 30 settembre 2026 il gruppo MPS contava 21.769 dipendenti, 310 in meno rispetto a fine 2025, e 1.545 filiali in Italia (-4). Le spese per il personale sono salite del 2,5% a 1.636 milioni. L'aumento è legato alla terza e quarta tranche degli aumenti previsti dal rinnovo del contratto nazionale dei bancari e a maggiori accantonamenti per il sistema incentivante.

Gli oneri di integrazione e incentivazione all'esodo sono saliti a 103 milioni dagli 83 milioni dell'anno prima, di cui 61 milioni nel solo terzo trimestre. Tra le voci principali: 58,4 milioni di consulenze e progetti IT; 11,5 milioni per trattenere figure chiave del wealth management di Mediobanca; 8,5 milioni di incentivi e severance legati al piano di riorganizzazione.
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