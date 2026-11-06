MPS, organico in calo di 310 unità da inizio anno. Costi di integrazione per 103 milioni

(Teleborsa) - Al 30 settembre 2026 il gruppo MPS contava 21.769 dipendenti, 310 in meno rispetto a fine 2025, e 1.545 filiali in Italia (-4). Le spese per il personale sono salite del 2,5% a 1.636 milioni. L'aumento è legato alla terza e quarta tranche degli aumenti previsti dal rinnovo del contratto nazionale dei bancari e a maggiori accantonamenti per il sistema incentivante.



Gli oneri di integrazione e incentivazione all'esodo sono saliti a 103 milioni dagli 83 milioni dell'anno prima, di cui 61 milioni nel solo terzo trimestre. Tra le voci principali: 58,4 milioni di consulenze e progetti IT; 11,5 milioni per trattenere figure chiave del wealth management di Mediobanca ; 8,5 milioni di incentivi e severance legati al piano di riorganizzazione.

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