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New York: balza in avanti Honeywell International

Migliori e peggiori, In breve
New York: balza in avanti Honeywell International
Seduta positiva per il produttore di apparecchiature industriali, che avanza bene del 2,05%.
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