Milano 17:35
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Crolla a New York Honeywell International

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a New York Honeywell International
Pressione sul produttore di apparecchiature industriali, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,34%.
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