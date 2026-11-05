New York: prevalgono le vendite su Honeywell International

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di apparecchiature industriali , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,41% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones , ad evidenza del fatto che il movimento di Honeywell International subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Le implicazioni di breve periodo di Honeywell International sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 225 USD. Possibile una discesa fino al bottom 211,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 238,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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