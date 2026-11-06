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New York: exploit di NRG Energy

Migliori e peggiori
New York: exploit di NRG Energy
(Teleborsa) - Brilla il produttore e distributore di energia elettrica, che passa di mano con un aumento del 10,23%.

Lo scenario su base settimanale di NRG Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 84,45 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 90,99. Il peggioramento di NRG Energy è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 80,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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