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New York: in bella mostra Vistra

Migliori e peggiori, In breve
New York: in bella mostra Vistra
Brilla la holding statunitense integrata, attiva nella generazione e nella vendita al dettaglio di energia elettrica, che passa di mano con un aumento del 10,10%.
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