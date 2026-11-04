Pesante sul mercato di New York Vistra

(Teleborsa) - Ribasso per la holding statunitense integrata, attiva nella generazione e nella vendita al dettaglio di energia elettrica , che tratta in perdita del 13,53% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Vistra rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le tendenza di medio periodo di Vistra si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 126,8 USD. Supporto stimato a 116. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 137,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```