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New York: Vistra in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
New York: Vistra in forte calo
Ribasso per la holding statunitense integrata, attiva nella generazione e nella vendita al dettaglio di energia elettrica, che tratta in perdita del 13,53% sui valori precedenti.
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