A New York corre Vistra

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la holding statunitense integrata, attiva nella generazione e nella vendita al dettaglio di energia elettrica , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,97%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Vistra , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico di Vistra mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 120,4 USD con area di resistenza individuata a quota 126,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 116,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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