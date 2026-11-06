A New York corre Vistra
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la holding statunitense integrata, attiva nella generazione e nella vendita al dettaglio di energia elettrica, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,97%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Vistra, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Vistra mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 120,4 USD con area di resistenza individuata a quota 126,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 116,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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