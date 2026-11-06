Milano 17:35
50.053 -0,90%
Nasdaq 17:57
27.160 +1,99%
Dow Jones 17:57
51.627 +0,20%
Londra 17:35
10.674 -1,01%
Francoforte 17:35
25.820 -1,92%

New York: in perdita DexCom

Migliori e peggiori, In breve
New York: in perdita DexCom
Ribasso per il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici, che passa di mano in perdita del 4,32%.
Condividi
```