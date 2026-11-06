New York: violenta contrazione per DexCom
(Teleborsa) - A picco il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici, che presenta un pessimo -4,32%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di DexCom evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso DexCom rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di DexCom. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 82,3 USD. Primo supporto visto a 79,87. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 78,93.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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