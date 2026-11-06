New York: scambi in forte rialzo per Quanta Services
(Teleborsa) - Effervescente la società attiva nei servizi di manutenzione delle infrastrutture per l'elettricità e il gas naturale, che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,05%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Quanta Services, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Quanta Services mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 537,1 USD con area di resistenza individuata a quota 558,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 524,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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