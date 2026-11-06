New York: scambi in forte rialzo per Quanta Services

(Teleborsa) - Effervescente la società attiva nei servizi di manutenzione delle infrastrutture per l'elettricità e il gas naturale , che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,05%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Quanta Services , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico di Quanta Services mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 537,1 USD con area di resistenza individuata a quota 558,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 524,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```