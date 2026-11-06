Parigi: andamento negativo per Hermes

(Teleborsa) - Ribasso per la maison di moda francese , che presenta una flessione del 3,17%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hermes rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo di Hermes mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1.369,7 Euro. Rischio di discesa fino a 1.329,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1.409,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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