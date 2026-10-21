Milano 13:14
49.345 +0,56%
Nasdaq 20-ott
29.490 0,00%
Dow Jones 20-ott
52.496 +1,02%
Londra 13:14
10.740 +0,07%
Francoforte 13:14
25.499 +0,77%

Parigi: andamento sostenuto per Eurofins Scientific

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento sostenuto per Eurofins Scientific
Balza in avanti il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,78%.
Condividi
```