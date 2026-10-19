Milano 11:54
49.149 -1,42%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
52.002 -0,34%
Londra 11:54
10.789 -0,85%
Francoforte 11:54
25.350 -1,07%

Parigi: rosso per Accor

Migliori e peggiori, In breve, Turismo
Parigi: rosso per Accor
Composto ribasso per il Gruppo di servizi francese, in flessione del 3,03% sui valori precedenti.
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