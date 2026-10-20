Milano 13:51
48.516 -1,16%
Nasdaq 19-ott
29.529 0,00%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 13:51
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Francoforte 13:51
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Parigi: scambi negativi per Legrand

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi negativi per Legrand
Retrocede il Gruppo industriale francese, con un ribasso del 3,62%.
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