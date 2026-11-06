Parigi: si concentrano le vendite su AXA
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il Gruppo assicurativo, che mostra un decremento del 2,54%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di AXA più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve della società finanziaria rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 44,94 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 44,35. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 45,53.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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