Parigi: si concentrano le vendite su AXA

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il Gruppo assicurativo , che mostra un decremento del 2,54%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di AXA più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve della società finanziaria rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 44,94 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 44,35. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 45,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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