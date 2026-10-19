Parigi: si concentrano le vendite su Carrefour

(Teleborsa) - Rosso per il colosso della grande distribuzione , che sta segnando un calo del 2,11%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carrefour più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo del colosso retail sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 16,42 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 16,09. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 16,74.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```