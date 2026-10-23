Milano 11:12
48.133 -0,52%
Nasdaq 22-ott
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Dow Jones 22-ott
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Londra 11:12
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Francoforte 11:12
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Parigi: prevalgono le vendite su Safran

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: prevalgono le vendite su Safran
A picco la società ingegneristica, che presenta un pessimo -6,42%.
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