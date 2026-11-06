Ascopiave scende in Borsa: analisti guardando a framework regolatorio e visibilità

(Teleborsa) - In netto calo a Piazza Affari
il titolo Ascopiave
, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, nonostante ieri
abbia riportato risultati sostanzialmente in linea con le attese
, influenzati largamente dai cambi di perimetro e dalle plusvalenze.
Il management mantiene una visione fiduciosa
per l'esercizio 2026, con risultati stabili su base omogenea nella distribuzione di gas e il contributo, su base annua, degli asset acquisiti. Kepler Cheuvreux
ha confermato la raccomandazione "Hold" e ridotto il target price da 3,7 a 3,3 euro
per azione, applicando uno sconto del 20%.Equita
ha confermato target price (3,8 euro) e raccomandazione "Hold", affermando che complessivamente i risultati sono in linea con le aspettative.
A metà seduta Ascopiave si posiziona a 2,83 euro, con una discesa del 5,51%
. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 2,767 e successiva a 2,703. Resistenza a 3,107.