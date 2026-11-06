Piazza Affari: Ascopiave in forte calo

(Teleborsa) - Retrocede molto il distributore di gas , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,34%.



La tendenza ad una settimana di Ascopiave è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo della società energetica mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 2,952 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 2,807. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 3,097.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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