Piazza Affari: rosso per Ferragamo

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la maison del lusso , che presenta una flessione del 2,54% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Salvatore Ferragamo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le tendenza di medio periodo della casa di moda italiana si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 6,602 Euro. Supporto stimato a 6,477. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 6,727.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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