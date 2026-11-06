Piazza Affari: performance negativa per WIIT

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico , con una flessione del 2,72%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di WIIT rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di WIIT suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 22,65 Euro con tetto rappresentato dall'area 24,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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