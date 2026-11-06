Piazza Affari: positiva la giornata per Comer Industries

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,44%.



Lo scenario su base settimanale di Comer Industries rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Comer Industries mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 43,9 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 45,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 42,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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