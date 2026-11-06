Piazza Affari: positiva la giornata per Comer Industries
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,44%.
Lo scenario su base settimanale di Comer Industries rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Comer Industries mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 43,9 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 45,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 42,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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