Comer Industries rimbalza dopo i conti anche se la visibilità sul mercato agricolo resta limitata

(Teleborsa) - Seduta positiva per Comer Industries , società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, che rimbalza all'indomani della pubblicazione di alcuni indicatori per il terzo trimestre 2026.



Equita evidenzia che i risultati, la cui disclosure è limitata a tre sole voci, sono superiori alle attese (+1% sui ricavi e +5% sull'EBITDA). Il rimbalzo del fatturato (+9% YoY a parità di perimetro) conferma la capacità di Comer di sovraperformare i mercati di riferimento, in particolare quello agricolo, ancora caratterizzato da un contesto piuttosto debole ( AGCO ha riportato ricavi del terzo trimestre in calo del 9% YoY), nonostante le sinergie derivanti dall'integrazione con Comtesco non si siano ancora manifestate. La banca d'affari alza le stime FY26/27 (in media fatturato +1%, EBITDA +2%, net profit +3% e FCF FY26 da 61 a 75 milioni di euro) alla luce del terzo trimestre migliore. Come conseguenza, il target price è stato alzato del 2% a 61 euro per azione (2027/28 adj. PE 15x/13x, EV/EBITDA 9x/8x, FCF yield quasi 6%/7%), confermando la raccomandazione "Buy".



Mediobanca afferma che Comer Industries ha registrato risultati solidi, leggermente inferiori alle stime per quanto riguarda ricavi ed EBITDA, ma sorprendenti sul fronte della generazione di cassa (FCF) - non essendo disponibili stime di consenso significative. Ha revisionato le stime per il 2026/2027, arrivando a una riduzione del 5% dell'EBITDA 2027, ora stimato a 215 milioni di euro (un valore leggermente superiore al consenso). Di conseguenza, il target price è stato portato a 54,4 euro per azione (da 55,7 euro), mentre viene confermato il rating "Neutral". Sebbene la banca d'affari riconosca che Comer stia registrando una solida crescita delle vendite, sovraperformando il mercato di riferimento, segnala che la visibilità sul mercato agricolo rimane limitata.



Comer Industries si attesta a 45,1 euro, con un aumento del 3,44%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 45,7 e successiva a 47,5. Supporto a 43,9.

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