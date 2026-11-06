Piazza Affari: rally per Piaggio
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la big delle due ruote, che mostra una salita bruciante del 5,09% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Piaggio rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società industriale. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 2,211 Euro. Primo supporto visto a 2,042. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1,936.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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